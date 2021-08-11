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У более 600 тысяч человек за сутки обнаружили коронавирус

Среда, 11 августа 2021, 05:35
У более 600 тысяч человек за сутки обнаружили коронавирус

За сутки 9 августа в мире обнаружили 608 506 новых случаев COVID-19.

Источник: Worldometers

Детали: В частности, в США - 101 254 случая, в Иране - 39 139, в Индии - 36 316.

Кроме того, в Бразилии - 35 245 случаев, а в Индонезии - 32 081.

 

Украина с 781 случаем на 64 месте в мире - между Сербией и Финляндией. В Европе Украина на 16 месте.

10078 человек в мире за сутки умерли. По этому показателю Украина на 41 месте в мире и на 6 в Европе.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Напомним: 9 августа в Украине обнаружили 781 новый случай COVID-19, 24 человека умерли, госпитализировано - 335 человек, выписаны - 1390 человек.

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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