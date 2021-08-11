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На найбільшому флагштоку України встановлять новий тризуб

Середа, 11 серпня 2021, 09:56
Фото КМДА

Київська влада вирішила оновити тризуб на найбільшому флагштоку України до Дня прапора та 30-річчя незалежності країни.

Джерело: сайт Київської адміністрації

Деталі: Новий тризуб виготовили на одному зі столичних підприємств. Повідомляється, що його конструкція буде більш легкою та оснащеною поворотним механізмом.

Також місто проводить регламентні роботи на меморіалі, де встановлений найбільший прапор. Зокрема, фахівці перевіряють клемні з’єднання та відкриті контакти споруди, дистанційний пульт та шафи керування прапором, механізми підняття прапора.

Передісторія:

  • Флагшток на печерських пагорбах встановили у 2020 році за кошти меценатів.
  • На сьогодні це найбільший флагшток в Україні, заввишки майже 90 метрів та вагою в 32 тонни.
  • Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Українська правда
Теми: Київсвяткування


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