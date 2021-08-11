На самом большом флагштоке Украине установят новый трезубец

Киевские власти решили обновить трезубец на самом большом флагштоке Украины ко Дню флага и 30-летию независимости страны.

Источник: сайт Киевской администрации

Детали: Новый трезубец изготовили на одном из столичных предприятий. Сообщается, что его конструкция будет более легкой и оснащенной поворотным механизмом.

Также город проводит регламентные работы на мемориале, где установлен самый большой флаг. В частности, специалисты проверяют клеммные соединения и открытые контакты сооружения, дистанционный пульт и шкафы управления флагом, механизмы поднятия флага.

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