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На самом большом флагштоке Украине установят новый трезубец

Среда, 11 августа 2021, 09:56
Фото КГГА

Киевские власти решили обновить трезубец на самом большом флагштоке Украины ко Дню флага и 30-летию независимости страны.

Источник: сайт Киевской администрации

Детали: Новый трезубец изготовили на одном из столичных предприятий. Сообщается, что его конструкция будет более легкой и оснащенной поворотным механизмом.

Также город проводит регламентные работы на мемориале, где установлен самый большой флаг. В частности, специалисты проверяют клеммные соединения и открытые контакты сооружения, дистанционный пульт и шкафы управления флагом, механизмы поднятия флага.

Предыстория:

  • Флагшток на печерских холмах установили в 2020 году на средства меценатов.
  • На сегодня это самый большой флагшток в Украине, высотой почти 90 метров и весом в 32 тонны.
  • Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.

Украинская правда
Темы: Киевпразднования
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