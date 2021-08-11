На самом большом флагштоке Украине установят новый трезубец
Среда, 11 августа 2021, 09:56
Киевские власти решили обновить трезубец на самом большом флагштоке Украины ко Дню флага и 30-летию независимости страны.
Источник: сайт Киевской администрации
Детали: Новый трезубец изготовили на одном из столичных предприятий. Сообщается, что его конструкция будет более легкой и оснащенной поворотным механизмом.
Также город проводит регламентные работы на мемориале, где установлен самый большой флаг. В частности, специалисты проверяют клеммные соединения и открытые контакты сооружения, дистанционный пульт и шкафы управления флагом, механизмы поднятия флага.
Предыстория:
- Флагшток на печерских холмах установили в 2020 году на средства меценатов.
- На сегодня это самый большой флагшток в Украине, высотой почти 90 метров и весом в 32 тонны.
- Размер полотнища флага – 16 на 24 метра.
Украинская правда