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Злочинна діяльність на кордоні з РФ та з ОРДЛО: вилучено товарів на 180 млн грн

Середа, 11 серпня 2021, 11:01

Прикордонники заявляють, що цього року на сході України ліквідували діяльність 12 злочинних груп, причетних до контрабанди та контрафакту.

Джерело: Державна прикордонна служба України 

Деталі: Завдяки роботі оперативно-розшукових підрозділів Східного регіонального управління ДПСУ, з початку року виявлено та припинено діяльність 23 баз накопичення контрабандних та контрафактних товарів та 78 місць їх збуту. Це переважно підакцизні товари. 

Зокрема, з незаконного обігу вилучено понад 840 тисяч пачок сигарет, 43 тонни контрафактного алкоголю, 1,3 тисячі тонн контрафактного пального та обладнання для його виробництва. Загальна сума вилученого товару склала понад 180 млн грн.

Також прикордонники ліквідували канал незаконного обігу грошових активів між тимчасово окупованими та контрольованими територіями України та діяльність транзитно-конвертаційних центрів, які проводили тіньові оборудки та здійснювали фінансування протиправного елементу.

За вчинення злочинів в економічній сфері, за поданням прикордонників Східного регіонального управління, розпочато 37 кримінальних проваджень. 

 

Цього року за вчинення таких злочинів 4 особи отримали обвинувальні вироки суду та покарання у вигляді позбавлення волі на терміни від 1 до 3 років. Також суди наклали штрафи на суму 119 тисяч грн.

"Українська правда" у Threads

Теми: кордонПрикордонна службаОРДЛОРосіяконтрабанда
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