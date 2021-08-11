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Преступная деятельность на границе с РФ и с ОРДЛО: изъято товаров на 180 млн грн

Среда, 11 августа 2021, 11:01

Пограничники заявляют, что в этом году на востоке Украины ликвидировали деятельность 12 преступных групп, причастных к контрабанде и контрафакту.

Источник: Государственная пограничная служба Украины

Детали: Благодаря работе оперативно-розыскных подразделений Восточного регионального управления ГПСУ, с начала года выявлена ​​и прекращена деятельность 23 баз накопления контрабандных и контрафактных товаров и 78 мест их сбыта. Это в основном подакцизные товары.

В частности, из незаконного оборота изъято более 840 тысяч пачек сигарет, 43 тонны контрафактного алкоголя, 1,3 тысячи тонн контрафактного горючего и оборудование для его производства. Общая сумма изъятого товара составила более 180 млн грн.

Также пограничники ликвидировали канал незаконного оборота денежных активов между временно оккупированными и контролируемыми территориями Украины и деятельность транзитно-конвертационных центров, проводили теневые сделки и осуществляли финансирование противоправного элемента.

За совершение преступлений в экономической сфере, по представлению пограничников Восточного регионального управления, начато 37 уголовных производств.

 

В этом году за совершение таких преступлений 4 человека получили обвинительные приговоры суда и наказание в виде лишения свободы на сроки от 1 до 3 лет. Также суды наложили штрафы на сумму 119 тысяч грн.

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Темы: границаПограничная службаОРДЛОРосcияконтрабанда
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