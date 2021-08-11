В Білорусі чемпіону світу з кікбоксингу дали 2,5 роки колонії за протест

У Білорусі засудили чемпіона світу з кікбоксингу і тайського боксу Олексія Кудіна до 2,5 років колонії за опір співробітникам міліції під час акції протесту 10 серпня 2020 року.

Джерело: Zerkalo (сайт, створений журналістами TUT.BY) з посиланням на правозахисний центр "Весна"

Пряма мова Кудіна напередодні засідання суду: "Я думаю, що в свідченнях на моєму суді було багато протиріч. Вважаю, що було доведено застосування співробітниками спецзасобів. Я не заперечую ударів, але це була самооборона. Я шкодую про завдані (співробітникам міліції – ред.) тілесні ушкодження. Шкодую я і про те, що висміяв їх в інтерв'ю. Адже вони просто виконували свої обов'язки. Прошу не позбавляти мене волі. Я і далі готовий виступати за Білорусь".

Деталі: Відзначається, що прокурор просив для спортсмена 3,5 роки колонії.

Адвокати Кудіна відзначили, що, застосувавши силу, спортсмен захищав своє конституційне право на життя і здоров'я, оскільки до цього отримав кілька ударів кийками і відчув на собі вплив розпорошеного сльозогінного газу.

Вони також вказували на те, що чемпіон розкаявся, компенсував шкоду потерпілим, публічно вибачився, має неповнолітніх дітей, є єдиним годувальником у родині, має значні спортивні досягнення і раніше не був судимий.

Однак суд все ж визнав Кудіна винним і призначив йому 2,5 року колонії загального режиму. Вирок може бути оскаржений.

Передісторія: