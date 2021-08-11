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В Беларуси чемпиону мира по кикбоксингу дали 2,5 года колонии за протест

Среда, 11 августа 2021, 11:15
В Беларуси чемпиону мира по кикбоксингу дали 2,5 года колонии за протест
Фото news.zerkalo.io

В Беларуси приговорили чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина к 2,5 годам колонии за сопротивление сотрудникам милиции во время акции протеста 10 августа 2020 года.

Источник: Zerkalo (сайт, созданный журналистами TUT.BY) со ссылкой на правозащитный центр "Весна"

Прямая речь Кудина накануне заседания суда: "Я думаю, что в показаниях на моем суде было много противоречий. Считаю, что было доказано применение сотрудниками спецсредств. Я не отрицаю ударов, но это была самооборона. Я жалею о нанесенных (сотрудникам милиции – ред.) телесных повреждениях. Сожалею я и о том, что высмеял их в интервью. Они ведь просто выполняли свои обязанности. Прошу не лишать меня свободы. Я и дальше готов выступать за Беларусь".

Детали: Отмечается, что прокурор просил для спортсмена 3,5 года колонии.

Адвокаты Кудина отметили, что, применив силу, спортсмен защищал свое конституционное право на жизнь и здоровье, поскольку до этого получил несколько ударов дубинками и ощутил на себе воздействие распыленного слезоточивого газа.

Они также указывали на то, что чемпион раскаялся, компенсировал урон потерпевшим, публично извинился, имеет несовершеннолетних детей, является единственным кормильцем в семье, имеет значимые спортивные заслуги и ранее не был судим.

Однако суд все же признал Кудина виновным и назначил ему 2,5 года колонии общего режима. Приговор может быть обжалован.

Предыстория:

  • Многократного чемпиона мира по кикбоксингу и тайскому боксу Алексея Кудина задержали после акции протеста в Молодечно 10 августа 2020 года.
  • Две недели борец провел в Молодеченском РОВД и СИЗО Жодино, затем были домашний арест и подписка о невыезде, которую Кудин нарушил накануне суда в ноябре 2020 года.
  • По запросу белорусских властей его задержали в Москве в начале 2021 года. Европейский суд по правам человека утром 21 июля запретил России экстрадицию Кудина. Однако в этот же день, по окончании срока содержания под стражей в московском СИЗО, его вывезли в Минск.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьспортсудмитинги
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