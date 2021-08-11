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У Києві за добу 3 смерті від COVID-19

Середа, 11 серпня 2021, 11:36
Фото КМДА

За добу 10 серпня у столиці зареєстрували 186 нових випадків коронавірусу, 3 людини померли.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "Плюс 186 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 3 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих 105 жінок віком від 20 до 93 років, 72 чоловіки від 21 до 88 років, 4 дівчинки від 5 до 17 років і 5 хлопчиків від 6 до 16 років.

42 людини госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом’янському (47), Дарницькому (39) та в Святошинському (25) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 220 560 підтверджених випадків коронавірусу, 5 250 хворих померли, подолали вірус 212 798 жителів столиці, з них 633 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Передісторія: 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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