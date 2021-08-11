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В Киеве за сутки 3 смерти от COVID-19

Среда, 11 августа 2021, 11:36
В Киеве за сутки 3 смерти от COVID-19
Фото КГГА

За сутки до 10 августа в столице зарегистрировали 186 новых случаев коронавируса, 3 человека умерли.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "Плюс 186 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 3 летальных случая от вируса".

Детали: Среди новых больных 105 женщин в возрасте от 20 до 93 лет, 72 мужчины от 21 до 88 лет, 4 девочки от 5 до 17 лет и 5 мальчиков от 6 до 16 лет.

42 человека госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском (47), Дарницком (39) и в Святошинском (25) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 220 560 подтвержденных случаев коронавируса, 5 250 больных умерли, преодолели вирус 212 798 жителей столицы, из них 633 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Предыстория:

Украинская правда

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Темы: Киевкоронавирус
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