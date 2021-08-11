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Аналітики НАН про COVID: Стрімко зростає захворюваність в кількох регіонах

Середа, 11 серпня 2021, 12:17
Аналітики НАН про COVID: Стрімко зростає захворюваність в кількох регіонах
Ельдар Сарахман, УП

Робоча група з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу в Україні, у своєму прогнозі заявила про зростання кількості нових випадків хвороби на добу протягом наступних двох тижнів.

Джерело: ZN.ua, посилаючись на прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 11-24 серпня Національної академії наук.

Дослівно: "Захворюваність в Україні зростає помірними, але стабільними темпами. Темпи зростання нових виявлень складають приблизно 24% в тиждень, що відповідає періоду подвоєння близько 3,5 тижні. Репродуктивне число, усереднене за тиждень, так само 1,18 і має нейтральну тенденцію до зміни...

Згідно з прогнозними підрахунками (в яких закладено поточну тенденцію до збільшення кількості нових виявлень), середня кількість нових випадків (в день - ред.) буде дорівнює 1 008 протягом тижня 11-17 серпня 2021 року і 1 285 - протягом тижня 18 -24 серпня 2021 року".

Деталі: Також йдеться про те, що летальність від коронавірусу знизилася до значень, близьких до 3%, на тлі зменшення середнього віку хворих.

Високим залишається відсоток дітей серед підтверджених хворих, зокрема тих, хто потребували госпіталізації.

Зараз найбільш загрозлива ситуація в Херсонській та Одеській областях.

При цьому стрімко зростає захворюваність в західних регіонах, збільшується кількість позитивних тестів в Києві, але кількість госпіталізацій зростає повільно.

Нагадаємо: Станом на 11 серпня в країні виявили 1 122 нових випадки COVID-19. За минулу добу 648 осіб госпіталізовано. Кількість госпіталізацій зростає, для порівняння, перед тим було госпіталізовано 335 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусCovid-2019
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