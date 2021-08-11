Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Аналітики НАН про COVID: Стрімко зростає захворюваність в кількох регіонах

Середа, 11 серпня 2021, 12:17
Ельдар Сарахман, УП

Робоча група з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу в Україні, у своєму прогнозі заявила про зростання кількості нових випадків хвороби на добу протягом наступних двох тижнів.

Джерело: ZN.ua, посилаючись на прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 11-24 серпня Національної академії наук.

Дослівно: "Захворюваність в Україні зростає помірними, але стабільними темпами. Темпи зростання нових виявлень складають приблизно 24% в тиждень, що відповідає періоду подвоєння близько 3,5 тижні. Репродуктивне число, усереднене за тиждень, так само 1,18 і має нейтральну тенденцію до зміни...

Згідно з прогнозними підрахунками (в яких закладено поточну тенденцію до збільшення кількості нових виявлень), середня кількість нових випадків (в день - ред.) буде дорівнює 1 008 протягом тижня 11-17 серпня 2021 року і 1 285 - протягом тижня 18 -24 серпня 2021 року".

Деталі: Також йдеться про те, що летальність від коронавірусу знизилася до значень, близьких до 3%, на тлі зменшення середнього віку хворих.

Високим залишається відсоток дітей серед підтверджених хворих, зокрема тих, хто потребували госпіталізації.

Зараз найбільш загрозлива ситуація в Херсонській та Одеській областях.

При цьому стрімко зростає захворюваність в західних регіонах, збільшується кількість позитивних тестів в Києві, але кількість госпіталізацій зростає повільно.

Нагадаємо: Станом на 11 серпня в країні виявили 1 122 нових випадки COVID-19. За минулу добу 648 осіб госпіталізовано. Кількість госпіталізацій зростає, для порівняння, перед тим було госпіталізовано 335 осіб.

Теми: коронавірусCovid-2019


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фото, відеоРеп-співачка Alyona Alyona відмиває Софійську площу після дрифту

Укрзалізниця домоглася підвищення вантажних тарифів – найбільше це вдарить по Ахметову

Зеленський підписав базовий закон про "Дія City"

мапаРосіяни забруднили нафтою під сотню квадратних кілометрів Чорного моря

Кабмін призначив Камишіна новим тимчасовим керівником "Укрзалізниці"

Тариф на електрику для населення знизять до 1,44 грн

Усі новини...
коронавірус
У Києві за добу 3 смерті від COVID-19
В Україні повністю щеплені проти COVID уже 2,5 мільйони людей
COVID в Україні: за добу 1 122 хворих і 648 госпіталізованих 
Останні новини
19:20
фото, відеоРеп-співачка Alyona Alyona відмиває Софійську площу після дрифту
19:07
ІнфографікаШевченко, "Слуга народу" та Яценюк: хто найбільше витратив на рекламу у Facebook
18:59
Мобільний зв’язок за паспортом: законопроєкт винесли на обговорення
18:20
Пожежу на острові Евбея у Греції називають найбільшою в історії країни
18:01
Зеленський підписав документ, щоб "донести до кожного українця" цінність членства в НАТО
17:59
Справу про хабар нардепу Юрченку відправили до суду
17:56
Меркель запросили на Кримську платформу, але її участь під питанням - ОП
17:53
Український стартап People.ai став "єдинорогом": капіталізація перевищила мільярд доларів
17:48
На Донбасі поранили ще одного бійця ЗСУ
17:41
НБУ відніс банк "Земельний капітал" до категорії неплатоспроможних
Усі новини...