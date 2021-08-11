Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Аналитики НАН о COVID: Стремительно растет заболеваемость в нескольких регионах

Среда, 11 августа 2021, 12:17
Эльдар Сарахман, УП

Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса в Украине, в своем прогнозе заявила о росте количества новых случаев болезни в сутки в течение следующих двух недель.

Источник: ZN.ua, ссылаясь на прогноз развития эпидемии COVID-19 в Украине на 11-24 августа Национальной академии наук.

Дословно: "Заболеваемость в Украине растет умеренными, но стабильными темпами. Темпы роста новых обнаружений составляют примерно 24% в неделю, что соответствует периоду удвоения около 3,5 недели. Репродуктивное число, усредненное за неделю, так же 1,18 и имеет нейтральную тенденцию к изменению...

Согласно прогнозным подсчетам (в которых заложена текущая тенденция к увеличению количества новых обнаружений), среднее количество новых случаев (в день - ред.) будет равно 1008 в течение недели 11-17 августа 2021 года и 1285 - в течение недели 18 -24 августа 2021 года".

Детали: Также говорится о том, что летальность от коронавируса снизилась до значений, близких к 3%, на фоне уменьшения среднего возраста больных.

Высоким остается процент детей среди подтвержденных больных, в том числе тех, кто нуждались в госпитализации.

Сейчас наиболее угрожающая ситуация в Херсонской и Одесской областях.

При этом стремительно растет заболеваемость в западных регионах, увеличивается количество положительных тестов в Киеве, но количество госпитализаций возрастает медленно.

Напомним: По состоянию на 11 августа в стране обнаружили 1122 новых случая COVID-19. За минувшие сутки 648 человек госпитализированы. Количество госпитализаций возрастает, для сравнения, перед тем были госпитализированы 335 человек.

Темы: коронавирусCovid-2019
powered by lun.ua
Главное сегодня

Рэп-певица Alyona Alyona отмывает Софийскую площадь после дрифта

Укрзализныця добилась повышения грузовых тарифов – больше всего это ударит по Ахметову

Зеленский подписал базовый закон о "Дія. City"

картаРоссияне испачкали нефтью под сотню квадратных километров Черного моря

Кабмин назначил Камишына новым временным руководителем "Укрзализныци"

Тариф на электроэнергию для населения снизят до 1,44 грн

Все новости...
коронавирус
В Киеве за сутки 3 смерти от COVID-19
В Украине полностью привиты против COVID уже 2,5 миллиона человек
COVID в Украине: за сутки 1 122 больных и 648 госпитализированных
Последние новости
19:20
Фото, ВидеоРэп-певица Alyona Alyona отмывает Софийскую площадь после дрифта
18:20
Пожар на острове Эвбея в Греции называют крупнейшим в истории страны
18:01
Зеленский подписал документ, чтобы "донести до каждого украинца" ценность членства в НАТО
17:59
Дело о взятке нардепу Юрченко отправили в суд
17:56
Меркель пригласили на Крымскую платформу, но ее участие под вопросом - ОП
17:53
Украинский стартап People.ai стал "единорогом": капитализация превысила миллиард долларов
17:48
На Донбассе ранили еще одного бойца ВСУ
17:41
НБУ отнес банк "Земельный капитал" к категории неплатежеспособных
17:40
Беларусь отозвала согласие на назначение посла США, приказала сократить посольство
17:25
Брат Ермака выиграл апелляцию у нардепа Лероса
Все новости...