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На Хортиці встановлюють флагшток у 40 метрів і 4 тонни 

Середа, 11 серпня 2021, 14:28
На Хортиці встановлюють флагшток у 40 метрів і 4 тонни 
ukrinform.ua

У Запоріжжі на острові Хортиця на пагорбі Єдності встановлюють новий флагшток, роботи завершать до Дня Державного прапора України.

Джерело: генеральний директор Національного заповідника "Хортиця" Максим Остапенко кореспонденту "Укрінформу" 

Пряма мова Остапенка: "У рамках облаштування музейного простору навколо Музею історії запорозького козацтва нарешті дійшли руки облаштувати пагорб, який був зроблений ще в 60-70-х роках поруч із музеєм. Оновлена територія буде відкрита до Дня Державного прапора. Ми сподіваємось, що територія запрацює і ми отримаємо один із завершених об’єктів, який буде відповідати всім моментам безбар’єрності".

Деталі: Роботи з оновлення пагорба виконують у рамках президентської програми "Велика реставрація", їх планують завершити до 23 серпня.

За словами керівника проєкту з оновлення об’єктів Хортиці Валерія Шевченка, наразі будівельники завершують облаштування підйому на пагорб тротуарною плиткою. Також тривають роботи з озеленення: на пагорбі висадили так званий гідрогазон.

Щодо встановлення флагштоку, то він складається з чотирьох секцій і має загальну вагу близько 4 тонн та висоту 40 метрів. Його встановлюють за допомогою крану, який привезли з Краматорська.

"Загальна висота флагштока разом з пагорбом – 56 метрів", – додав Шевченко.

Окрім того, підрядники працюють над зовнішнім освітленням. Воно буде вмонтоване у огорожу, яка відповідає нормативам інклюзії та має три рівні: для людей з інвалідністю, людей похилого віку та дітей.

Вартість реконструкції пагорба – 16 млн грн.

Об’єкт є штучним. Він з’явився в момент будівництва музею.

"З котловану було взято ґрунт і цей ґрунт було складовано для того, аби поруч із музеєм встановити скульптурну композицію", – каже Максим Остапенко.

У 2011 році на пагорбі встановили на той час найвищий в Україні флагшток із державним прапором.

22 серпня 2020 року в Києві підняли найбільший державний прапор України: на флагштоку висотою близько 90 метрів і вагою 32 тонни замайоріло полотнище розміром 6 на 24 метри.

5 серпня 2021 року на Хортиці побувала дружина президента Олена Зеленська. Вона ознайомилася з реконструкцією об’єктів острова та піднялася на пагорб, відзначивши важливість теми безбар`єрності.

"Українська правда" в Threads

Теми: Запоріжжя
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