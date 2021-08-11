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На Хортице устанавливают флагшток в 40 метров и 4 тонны

Среда, 11 августа 2021, 14:28
ukrinform.ua

В Запорожье на острове Хортица на холме Единства устанавливают новый флагшток, работы завершат ко Дню Государственного флага Украины.

Источник: генеральный директор Национального заповедника "Хортица" Максим Остапенко корреспонденту "Укринформа"

Прямая речь Остапенко: "В рамках обустройства музейного пространства вокруг Музея истории запорожского казачества наконец дошли руки обустроить холм, который был сделан еще в 60-70-х годах рядом с музеем. Обновленная территория будет открыта ко Дню Государственного флага. Мы надеемся, что территория заработает и мы получим один из завершенных объектов, который будет отвечать всем моментам безбарьерности".

Детали: Работы по обновлению холма выполняют в рамках президентской программы "Большая реставрация", их планируется завершить до 23 августа.

По словам руководителя проекта по обновлению объектов Хортицы Валерия Шевченко, пока строители завершают обустройство подъема на холм тротуарной плиткой. Также продолжаются работы по озеленению: на холме высадили так называемый гидрогазон.

Что касается установления флагштоке, то он состоит из четырех секций и имеет общий вес около 4 тонн и высоту 40 метров. Его устанавливают с помощью крана, который привезли из Краматорска.

"Общая высота флагштока вместе с холмом – 56 метров", – добавил Шевченко.

Кроме того, подрядчики работают над внешним освещением. Оно будет встроено в ограждение, которое соответствует нормативам инклюзии и имеет три уровня: для людей с инвалидностью, стариков и детей.

Стоимость реконструкции холма – 16 млн грн.

Объект является искусственным. Он появился в момент строительства музея.

"Из котлована был взят грунт и этот грунт был складирован для того, чтобы рядом с музеем установить скульптурную композицию", – говорит Максим Остапенко.

В 2011 году на холме установили в то время самый высокий в Украине флагшток с государственным флагом.

22 августа 2020 года в Киеве подняли самый большой государственный флаг Украины: на флагштоке высотой порядка 90 метров и весом 32 тонны зареяло полотнище размером 6 на 24 метров.

5 августа 2021 года на Хортице побывала супруга президента Елена Зеленская. Она ознакомилась с реконструкцией объектов острова и поднялась на холм, отметив важность темы безбарьерности.

Темы: Запорожье
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