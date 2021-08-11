Таліби можуть захопити Кабул до зими, розвідка США переглянула прогноз – ЗМІ

Розвідувальне співтовариство США переглянуло свої прогнози на ситуацію в Афганістані в сторону прискорення процесів: таліби швидко одну за одною захоплюють столиці провінцій.

Джерело: Washington Post із посиланням на джерела у спецслужбах США, Liga.net

Деталі: Через стрімке просування радикальних ісламістів столицю Афганістану Кабул рух Талібан може захопити "значно раніше", ніж припускали в Вашингтоні ще кілька тижнів тому.

За даними джерел, головне місто Афганістану такими темпами бойовики можуть взяти під контроль вже за 30-90 днів.

У червні розвідка США прогнозувала, що уряд там може бути скинуто за 6-12 місяців після виведення військ НАТО.

Цьому передувало: 10 серпня таліби отримали контроль над дорогою, яка зв'язує Кабул із північчю і заходом країни.

На тлі виведення американських військ президент США Джо Байден заявив, що афганський народ тепер має "сам боротися за свою державу". За його словами, урядові сили перевершують бойовиків за чисельністю і озброєнням, "але вони повинні хотіти боротися".

Передісторія: