Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Талибы могут захватить Кабул до зимы, разведка США пересмотрела прогноз – СМИ

Среда, 11 августа 2021, 15:15
Талибы могут захватить Кабул до зимы, разведка США пересмотрела прогноз – СМИ

Разведывательное сообщество США пересмотрело свои прогнозы на ситуацию в Афганистане в сторону ускорения процессов: талибы быстро одну за другой захватывают столицы провинций.

Источник: Washington Post со ссылкой на источники в спецслужбах США, Liga.net

Детали: Из-за стремительного продвижения радикальных исламистов столицу Афганистана Кабул движение Талибан может захватить "значительно раньше", чем предполагали в Вашингтоне еще несколько недель назад.

По данным источников, главный город Афганистана такими темпами боевики могут взять под контроль уже через 30-90 дней.

В июне разведка США прогнозировала, что правительство там может пасть через 6-12 месяцев после вывода войск НАТО.

Этому предшествовало: 10 августа талибы получили контроль над дорогой, которая связывает Кабул с севером и западом страны.

На фоне вывода американских войск президент США Джо Байден заявил, что афганский народ теперь должен "сам бороться за свое государство". По его словам, правительственные силы превосходят боевиков по численности и вооружениям, "но они должны хотеть бороться".

Предыстория: 

  • В феврале 2020 года талибы заключили договоренность с США о выводе иностранных войск из Афганистана. Глава Минобороны Британии Уоллес считает это "провальной сделкой".
  • В ноябре США начали поэтапный вывод войск, который должен завершиться к концу лета 2021 года.
  • 6 августа 2021-го Талибан захватил первый райцентр в Афганистане, а спустя несколько дней число подконтрольных им столиц провинций достигло девяти. 
  • Талибы выступают за введение в стране строгих исламских законов.
  • Китай пообещал талибам поддержку суверенитета Афганистана.

"Украинская правда" в Threads

Темы: АфганистанСШАразведкамир
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Афганистан
Между Ираном и Талибаном произошла стрельба из-за воды, есть погибшие
Талибы провели первые торги нефти, добытой в Афганистане
МИД вызывает посла Венгрии после того, как Орбан сравнил Украину с Афганистаном
Последние новости
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
Все новости...
Реклама: