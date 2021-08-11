Талибы могут захватить Кабул до зимы, разведка США пересмотрела прогноз – СМИ

Разведывательное сообщество США пересмотрело свои прогнозы на ситуацию в Афганистане в сторону ускорения процессов: талибы быстро одну за другой захватывают столицы провинций.

Источник: Washington Post со ссылкой на источники в спецслужбах США, Liga.net

Детали: Из-за стремительного продвижения радикальных исламистов столицу Афганистана Кабул движение Талибан может захватить "значительно раньше", чем предполагали в Вашингтоне еще несколько недель назад.

По данным источников, главный город Афганистана такими темпами боевики могут взять под контроль уже через 30-90 дней.

В июне разведка США прогнозировала, что правительство там может пасть через 6-12 месяцев после вывода войск НАТО.

Этому предшествовало: 10 августа талибы получили контроль над дорогой, которая связывает Кабул с севером и западом страны.

На фоне вывода американских войск президент США Джо Байден заявил, что афганский народ теперь должен "сам бороться за свое государство". По его словам, правительственные силы превосходят боевиков по численности и вооружениям, "но они должны хотеть бороться".

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