Шевченко, "Слуга народу" та Яценюк: хто найбільше витратив на рекламу у Facebook

За перше півріччя 2021 року на політичну рекламу у Facebook витратили 1,2 млн доларів, що майже на 500 тисяч доларів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільші витрати припали на сторінки екскандидата в нардепи Олександра Шевченка, партії "Слуга народу" та колишнього прем'єра Арсенія Яценюка.

Джерело: Рух "Чесно" на основі даних бібліотеки Facebook-реклами

Деталі: Аналітики констатують, що середньомісячні витрати на просування рекламних дописів у соцмережі зросли до 205 тисяч доларів за період із січня по червень 2021 року. За аналогічний період минулого року в місяць на політичну рекламу витрачалось близько 141 тисячі доларів.

Загальна ж сума витрат за січень-червень 2021 року становила 1,2 млн доларів, за аналогічний період минулого року ця сума складала майже 850 тисяч.

В "Чесно" кажуть, що витрати зростають залежно від активізації все більшої кількості політиків та партій.

Рух "Чесно"

Найбільше коштів на рекламу витрачають окремі політики – від 26% до 36% у загальній структурі витрат на політичну рекламу. Майже четверта частина всіх витрат припадає на сторінки, які неможливо ідентифікувати. Витрати партійних сторінок складають в середньому 18% з усієї структури.

Найбільше у 2021 році на політичну рекламу у соцмережі витратив кандидат у нардепи на 87 окрузі Олександр Шевченко. Він витратив більше 49 тисяч доларів. Від червня 2019 року його сторінка вклала у рекламу майже 130 тисяч доларів: найбільш активно дописи просували перед виборами та впродовж місяця після них.

Трохи менше Шевченка у рекламу вклала сторінка партії "Слуга народу" – 47 тисяч доларів. У "Чесно" зауважують, що кілька дописів рекламуються майже кожного дня. Окремою темою у рекламі йде "Велике будівництво" президента Володимира Зеленського.

Близько 40 тисяч доларів витратили на рекламу колишнього прем’єра Арсенія Яценюка.

Четверте та п’яте місце за сумою витрат займають політична партія "За Майбутнє" та Жіночий рух "За Майбутнє".

Тобто у топ-5 за витратами входять три сторінки пов’язані однією партією "За Майбутнє": Олександра Шевченка, Жіночого руху та власне самої партії. До топ-20 за сумою витрат також потрапили сторінки нардепів від однойменної фракції Ігоря Палиці та Ірини Суслової. Загалом сторінки партійців та представників "За Майбутнє" займають одразу чверть місць у першій двадцятці і сукупно витратили на рекламу у Facebook 134 тис. доларів (3,7 млн гривень).

У політичну рекламу на Facebook також вклався телеканал "Перший незалежний", який створили після санкцій на телеканали, пов’язані із Віктором Медведчуком. Його витрати склали 16,9 тисяч доларів. До топ-20 також потрапили сторінки заборонених телеканалів "112.ua" і "NEWSONE TV".

Загалом, за перші шість місяців 2021 року телеканали, пов'язані з Медведчуком, витратили на рекламу понад 46 тисяч доларів.

Вкладається у просування на Facebook ще один колишній очільник уряду – Володимир Гройсман. За перші півроку він витратив 12,3 тис. доларів.

Аналітики також порахували, що загалом витрати на рекламу партійних сторінок, їх лідерів та афілійованих профілів сягли 650 тисяч доларів. Більше половини цих коштів витратили зі сторінок партійних лідерів та інших представників партій.

Сукупно представники партії "За Майбутнє" вклали у рекламу понад 160 тисяч доларів – найбільше з усіх партій.

Рух "Чесно"

Сторінка партії "Слуга народу" та пов’язаних із нею витратила близько 148 тисяч доларів. Основна частина витрат припадає на власне сторінку партії, проте є ще дві сторінки на які також припала значна частка вкладених коштів. Йдеться про сторінку Аліни Мустафаєвой та Дмитра Ніконова. Вони витратили більше 20 тисяч доларів на просування Мустафаєвої, яка, будує свою кампанію на опонуванні в.о. міського голови Харкова Ігорю Терехову.

ОПЗЖ на рекламу витратили 92 тисячі доларів. Раніше ж партія взагалі не робила ставку на соцмережі.

Реклама партії "Європейська солідарність" обійшлась у 37 тисяч доларів. З них 13 тисяч – витрати на рекламу сторінки Петра Порошенка.

Також колишній регіонал Борис Колесніков на свою нову партію "Україна – наш дім" у 2021 році вже витратив 7,7 тисяч доларів.