Шевченко, "Слуга народа" и Яценюк: кто больше всего потратил на рекламу в Facebook

За первое полугодие 2021 на политическую рекламу в Facebook потратили 1,2 млн долларов, что почти на 500 тысяч долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Источник: Движение "Чесно" на основе данных библиотеки Facebook-рекламы

Детали: Аналитики констатируют, что среднемесячные расходы на продвижение рекламных постов в соцсети возросли до 205 тысяч долларов за период с января по июнь 2021 года. За аналогичный период прошлого года в месяц на рекламу уходило около 141 тысячи долларов.

Общая сумма расходов за январь-июнь 2021 составила 1,2 млн долларов, за аналогичный период прошлого года эта сумма составляла почти 850 тысяч.

В "Чесно" говорят, что расходы растут в зависимости от активизации все большего количества политиков и партий.

Движение "Чесно"

Больше всего средств на рекламу тратят отдельные политики – от 26% до 36% в общей структуре затрат на политическую рекламу. Почти четвертая часть всех расходов приходится на страницы, которые невозможно идентифицировать. Расходы партийных страниц составляют в среднем 18% из всей структуры.

Больше всего в 2021 году на политическую рекламу в соцсети расходовал кандидат в нардепы на 87 округе Александр Шевченко. Он потратил более 49 тысяч долларов. С июня 2019 его страница вложила в рекламу почти 130 тысяч долларов: наиболее активно сообщения продвигали перед выборами и в течение месяца после них.

Чуть меньше Шевченко в рекламу вложила страница партии "Слуга народа" – 47 тысяч долларов. В "Чесно" отмечают, что несколько сообщений рекламируются почти каждый день. Отдельной темой в рекламе идет "Большое строительство" президента Владимира Зеленского.

Около 40 тысяч долларов потратили на рекламу бывшего премьера Арсения Яценюка.

Четвертое и пятое место по сумме расходов занимают политическая партия "За Будущее" и Женское движение "За Будущее".

То есть в топ-5 по расходам входят три страницы связаны одной партией "За Будущее": Александра Шевченко, Женского движения и собственно самой партии. В топ-20 по сумме расходов также попали страницы нардепов от одноименной фракции Игоря Палицы и Ирины Сусловой. В общем страницы партийцев и представителей "За Будущее" занимают сразу четверть мест в первой двадцатке и совокупно потратили на рекламу в Facebook 134 тыс. долларов (3,7 млн гривен).

В рекламу на Facebook также уложился телеканал "Первый независимый", который создали после санкций на телеканалы, связанные с Виктором Медведчуком. Его расходы составили 16 900 долларов. В топ-20 также попали страницы запрещенных телеканалов "112.ua" и "NEWSONE TV".

В общем, за первые шесть месяцев 2021 телеканалы, связанные с Медведчуком, потратили на рекламу более 46 тысяч долларов.

Вкладывается в продвижение на Facebook еще один бывший глава правительства – Владимир Гройсман. За первые полгода он потратил 12,3 тыс. долларов.

Аналитики также посчитали, что в целом расходы на рекламу партийных страниц, их лидеров и аффилированных профилей достигли 650 тысяч долларов. Более половины этих средств потратили со страниц партийных лидеров и других представителей партий.

Совокупно представители партии "За Будущее" вложили в рекламу более 160 тысяч долларов – больше всех партий.

Движение "Чесно"

Страница партии "Слуга народа" и связанных с ней потратила около 148 тысяч долларов. Основная часть расходов приходится на собственно страницу партии, однако есть еще две страницы на которые также пришлась значительная часть вложенных средств. Речь идет о странице Алины Мустафаевой и Дмитрия Никонова. Они потратили больше 20 тысяч долларов на продвижение Мустафаевой, которая строит свою кампанию на оппонировании и.о. городского головы Харькова Игоря Терехова.

ОПЗЖ на рекламу потратили 92 тысяч долларов. Ранее же партия вообще не делала ставку на соцсети.

Реклама партии "Европейская солидарность" обошлась в 37 тысяч долларов. Из них 13 тысяч – затраты на рекламу страницы Петра Порошенко.

Также бывший регионал Борис Колесников на свою новую партию "Украина - наш дом" в 2021 году уже расходовал 7,7 тысяч долларов.