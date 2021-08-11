Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент звільнив голову Харківської ОДА та призначив в.о.

Середа, 11 серпня 2021, 21:08
Президент звільнив голову Харківської ОДА та призначив в.о.
ФОТО ІЗЮМСЬКОЇ РДА З FACEBOOK

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Харківської ОДА Айну Тимчук та призначив виконуючим обов’язки Олександра Скакуна. 

Джерело: укази президента

Деталі: Так, Зеленський підписав указ, яким звільнив Тимчук з посади за власним бажанням. 

Водночас, замість неї він призначив виконуючим обов’язки очільника Харківської ОДА Олександра Скакуна. Раніше той займав посаду заступника голова ОДА. 

Що передувало: Кабінет міністрів погодив звільнення Айни Тимчук з посади голови Харківської обласної державної адміністрації.   

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийХарківська область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
Зеленський
Зеленський у Львові взяв участь у молебні за Україну
За 500 днів повномасштабної війни 298 українцям і українкам присвоєно звання Героя України – Зеленський
Зеленський призначив нового командувача Нацгвардії
Останні новини
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
Усі новини...
Реклама: