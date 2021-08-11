Президент звільнив голову Харківської ОДА та призначив в.о.

Президент Володимир Зеленський звільнив голову Харківської ОДА Айну Тимчук та призначив виконуючим обов’язки Олександра Скакуна.

Джерело: укази президента

Деталі: Так, Зеленський підписав указ, яким звільнив Тимчук з посади за власним бажанням.

Водночас, замість неї він призначив виконуючим обов’язки очільника Харківської ОДА Олександра Скакуна. Раніше той займав посаду заступника голова ОДА.

Що передувало: Кабінет міністрів погодив звільнення Айни Тимчук з посади голови Харківської обласної державної адміністрації.