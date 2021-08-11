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Зеленский уволил председателя Харьковской ОГА и назначил и.о.

Среда, 11 августа 2021, 21:08
Зеленский уволил председателя Харьковской ОГА и назначил и.о.
ФОТО ИЗЮМСКОЙ РГА С FACEBOOK

Президент Владимир Зеленский уволил председателя Харьковской ОГА Айну Тимчук и назначил исполняющим обязанности Александра Скакуна.

Источник: указы президента

Детали: Так, Зеленский подписал указ, которым уволил Тимчук с должности по собственному желанию.

В то же время, вместо нее он назначил исполняющим обязанности главы Харьковской ОГА Александра Скакуна. Ранее тот занимал должность заместителя председатель ОГА.

Что предшествовало:  Кабинет министров согласовал увольнение Айны Тимчук от должности председателя Харьковской областной государственной администрации  

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийХарьковская область
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