Зеленский уволил председателя Харьковской ОГА и назначил и.о.
Среда, 11 августа 2021, 21:08
Президент Владимир Зеленский уволил председателя Харьковской ОГА Айну Тимчук и назначил исполняющим обязанности Александра Скакуна.
Источник: указы президента
Детали: Так, Зеленский подписал указ, которым уволил Тимчук с должности по собственному желанию.
В то же время, вместо нее он назначил исполняющим обязанности главы Харьковской ОГА Александра Скакуна. Ранее тот занимал должность заместителя председатель ОГА.
Что предшествовало: Кабинет министров согласовал увольнение Айны Тимчук от должности председателя Харьковской областной государственной администрации
Украинская правда