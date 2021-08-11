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"Динамо" бере три очки у грі з "Минаєм"

Середа, 11 серпня 2021, 21:27

Київське "Динамо" у перенесеному матчі 1 туру української Прем`єр-ліги з рахунком 2:0 перемагає "Минай".

Поєдинок пройшов у середу 11 серпня на НСК "Олімпійський" у Києві.

Для "Динамо" ця гра вийшла легкою, а особливо для голкіпера киян Георгія Бущана, котрий майже не торкався м`яча. На 12-й хвилині новачок киян Ерік Рамірес мав нагоду вивести свою команду вперед, але пробив повз ворота з вигідної позиції. На 19-й хвилині динамівці забивають гол. Після пасу від Раміреса Віталій Буяльський красиво перекидає м`яча через голкіпера ужгородців - 1:0.

Ще в першій частині гри Олександр Караваєв з метрів 13-ти пробив вище воріт, хоча просився пас на вільного партнера. На 45-й хвилині Караваєв вже не пошкодував м`яча і віддав на вільного Раміреса, який забивав у порожній кут воріт - 2:0.

У другому таймі знову повна перевага киян, купа моментів і без забитих голів. Двічі Данило Кучер рятував свою команду після небезпечних ударів Віктора Циганкова. Ще одного разу прицілився по воротах Караваєв, але знову повз ціль. Після удару Сідклея черговий сейв видав Кучер. Мав момент на гол в цій грі і захисник Ілля Забарний, але його удару головою трохи забракло влучності.

Був шанс під завершення гри в Олега Горіна, але він не поцілив у ворота "Динамо" з кількох метрів.

Микола Аврамчук для УП
Теми: футбол


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