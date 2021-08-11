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"Динамо" берет три очка в игре с "Минаем"

Среда, 11 августа 2021, 21:27

Киевское "Динамо" в перенесенном матче 1 тура украинской Премьер-лиги со счетом 2: 0 побеждает "Минай".

Поединок прошел в среду 11 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Для "Динамо" эта игра получилась легкой, особенно для голкипера киевлян Георгия Бущана, который почти не касался мяча. На 12-й минуте новичок киевлян Эрик Рамирес имел возможность вывести свою команду вперед, но пробил мимо ворот из выгодной позиции. На 19-й минуте динамовцы забивают гол. После паса от Рамиреса Виталий Буяльский красиво перебрасывает мяч через голкипера ужгородцев - 1:0.

Еще в первой части игры Александр Караваев с метров 13-ти пробил выше ворот, хотя просился пас на свободного партнера. На 45-й минуте Караваев уже не пожалел мяч и отдал на свободного Рамиреса, который забивал в пустой угол ворот - 2:0.

Во втором тайме снова полное преимущество киевлян, куча моментов и без забитых голов. Дважды Даниил Кучер спасал свою команду после опасных ударов Виктора Цыганкова. Еще однажды прицелился по воротам Караваев, но опять мимо цели. После удара Сидклея очередной сейв выдал Кучер. Имел момент на гол в этой игре и защитник Илья Забарный, но его удару головой немного не хватило точности.

Был шанс на исходе игры у Олега Горина, но он не попал в ворота "Динамо" с нескольких метров.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
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