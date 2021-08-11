Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Динамо" берет три очка в игре с "Минаем"

Среда, 11 августа 2021, 21:27
Динамо берет три очка в игре с Минаем

Киевское "Динамо" в перенесенном матче 1 тура украинской Премьер-лиги со счетом 2: 0 побеждает "Минай".

Поединок прошел в среду 11 августа на НСК "Олимпийский" в Киеве.

Для "Динамо" эта игра получилась легкой, особенно для голкипера киевлян Георгия Бущана, который почти не касался мяча. На 12-й минуте новичок киевлян Эрик Рамирес имел возможность вывести свою команду вперед, но пробил мимо ворот из выгодной позиции. На 19-й минуте динамовцы забивают гол. После паса от Рамиреса Виталий Буяльский красиво перебрасывает мяч через голкипера ужгородцев - 1:0.

Еще в первой части игры Александр Караваев с метров 13-ти пробил выше ворот, хотя просился пас на свободного партнера. На 45-й минуте Караваев уже не пожалел мяч и отдал на свободного Рамиреса, который забивал в пустой угол ворот - 2:0.

Во втором тайме снова полное преимущество киевлян, куча моментов и без забитых голов. Дважды Даниил Кучер спасал свою команду после опасных ударов Виктора Цыганкова. Еще однажды прицелился по воротам Караваев, но опять мимо цели. После удара Сидклея очередной сейв выдал Кучер. Имел момент на гол в этой игре и защитник Илья Забарный, но его удару головой немного не хватило точности.

Был шанс на исходе игры у Олега Горина, но он не попал в ворота "Динамо" с нескольких метров.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
футбол
Генерального секретаря УАФ Записоцкого задержали для доставки в суд
Суд отменил решение об отстранении с должности президента Павелко - УАФ
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Последние новости
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
Все новости...
Реклама: