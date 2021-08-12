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В Європі зафіксували новий температурний рекорд

Четвер, 12 серпня 2021, 00:45

У середу, 11 серпня, на італійському острові Сицилія метеорологи зафіксували новий температурний рекорд, який становить +48,8°C.

Джерело: Харківський регіональний центр з гідрометеорології з посиланням на автоматичну метеостанцію у місті Siracusa

Дослівно: "11 серпня під впливом аномальної хвилі тепла африканського походження ("теплового куполу"), на о. Сицилія (Італія) максимальна температура повітря досягла значення +48,8°C за даними автоматичної метеостанції у місті Siracusa!"

Деталі: Інформація була офіційно підтверджена місцевим агрометеорологічним центром (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano).

Таким чином, це значення є новим рекордом не лише Італії, а також і всієї Європи за весь час інструментальних спостережень.

Попередній рекорд максимальної температури повітря становив +48,0°C і був зафіксований в Афінах (Греція) 10 липня 1977 року.

Передісторія:

  • У Греції триває хвиля сильної спеки, в понеділок температура в одному з районів перевищила +46 градусів Цельсія.
  • У місті Лангадас на півночі Греції у вівторок зафіксована найвища температура у країні, яка досягла +47,1 градуса за Цельсієм.

Українська правда
Теми: ЄвропаІталіяпогода


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