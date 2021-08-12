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В Европе зафиксировали новый температурный рекорд

Четверг, 12 августа 2021, 00:45
В Европе зафиксировали новый температурный рекорд

В среду, 11 августа, на итальянском острове Сицилия метеорологи зафиксировали новый температурный рекорд, который составляет + 48,8°C.

Источник: Харьковский региональный центр по гидрометеорологии со ссылкой на автоматическую метеостанцию в городе Siracusa

Дословно: "11 августа под влиянием аномальной волны тепла африканского происхождения ("теплового купола"), на о. Сицилия (Италия) максимальная температура воздуха достигла значения + 48,8°C по данным автоматической метеостанции в городе Siracusa!"

Детали: Информация была официально подтверждена местным агрометеорологическим центром (Servizio Informativo Agrometeorologico Siciliano).

Таким образом, это значение является новым рекордом не только Италии, а также и всей Европы за все время инструментальных наблюдений.

Предыдущий рекорд максимальной температуры воздуха составил + 48,0°C и был зафиксирован в Афинах (Греция) 10 июля 1977.

Предыстория:

  • В Греции продолжается волна сильной жары, в понедельник температура в одном из районов превысила +46 градусов Цельсия.
  • В городе Лангадас на севере Греции во вторник зафиксирована самая высокая температура в стране, достигшая +47,1 градуса по Цельсию.

Украинская правда

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Темы: ЕвропаИталияпогода
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