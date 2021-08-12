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"Челсі" виграв Суперкубок УЄФА

Четвер, 12 серпня 2021, 01:38
ФОТО: en.as

У Белфасті "Челсі" обіграв "Вільярреал" і здобув Суперкубок УЄФА.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Англійський "Челсі" виграв перший єврокубковий трофей сезону – Суперкубок УЄФА.

У Белфасті на стадіоні "Віндзор Парк" переможець Ліги чемпіонів – англійський "Челсі" обіграв переможця Ліги Європи – іспанський "Вільярреал" – 1:1 (6:5 в серії пенальті).

На 27-й хвилині відзначився півзахисник "Челсі" Зієш. А на 73-й хвилині нападник іспанського клубу Херард Морено рахунок зрівняв.

У додатковий час команди голів не забивали. А в серії пенальті переміг "Челс" 6:5.

"Вільярреал" вперше в історії клубу грав за цей трофей. А "Челсі" зіграв уже п’ятий матч за Суперкубок УЄФА і вдруге став його володарем.

Теми: футбол


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