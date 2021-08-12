"Челси" выиграл Суперкубок УЕФА
Четверг, 12 августа 2021, 01:38
В Белфасте "Челси" обыграл "Вильярреал" и получил Суперкубок УЕФА.
Источник: Укринформ
Детали: Английский "Челси" выиграл первый еврокубковый трофей сезона – Суперкубок УЕФА.
В Белфасте на стадионе "Виндзор Парк" победитель Лиги чемпионов – английский "Челси" обыграл победителя Лиги Европы – испанский "Вильярреал" – 1: 1 (6: 5 в серии пенальти).
На 27-й минуте отличился полузащитник "Челси" Зиеш. А на 73-й минуте нападающий испанского клуба Херард Морено счет сравнял.
В дополнительное время команды голов не забивали. А в серии пенальти победил "Челси" 6: 5.
"Вильярреал" впервые в истории клуба играл за этот трофей. А "Челси" сыграл уже пятый матч за Суперкубок УЕФА и во второй раз стал его обладателем.