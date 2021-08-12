У Німеччині медсестра тисячам людей вколола фізрозчин замість Covid-вакцини

Німецька медсестра з числа антиваксерів могла зробити ін’єкцію фізіологічним розчином замість вакцини проти Covid-19 8 600 людям.

Джерело: Daily Mail

Деталі: Поліцейське розслідування свідчить, що медсестра Червоного Хреста навесні підмінила фізрозчином вакцину проти коронавірусу близько 9 тисячам пацієнтів похилого віку на півночі Німеччини.

Місцева влада закликала тисячі цих людей зробити ще одне щеплення від Covid-19 після того, як виявили факт підміни.

Передісторія: