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У Німеччині медсестра тисячам людей вколола фізрозчин замість Covid-вакцини

Четвер, 12 серпня 2021, 03:31
ФОТО: newshub

Німецька медсестра з числа антиваксерів могла зробити ін’єкцію фізіологічним розчином замість вакцини проти Covid-19 8 600 людям.

Джерело: Daily Mail

Деталі: Поліцейське розслідування свідчить, що медсестра Червоного Хреста навесні підмінила фізрозчином вакцину проти коронавірусу близько 9 тисячам пацієнтів похилого віку на півночі Німеччини.

Місцева влада закликала тисячі цих людей зробити ще одне щеплення від Covid-19 після того, як виявили факт підміни.

Передісторія:

  • Через підміну вакцини від коронавірусу на фізрозчин проти медсестри Червоного Хреста у німецькому місті Вільгельмсхафен поліція почала розслідування.

Теми: Німеччинавакцинація


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