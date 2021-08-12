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В Германии медсестра тысячам людей уколола физраствор вместо Covid-вакцины

Четверг, 12 августа 2021, 03:31
ФОТО: newshub

Немецкая медсестра из числа антиваксерив могла сделать инъекцию физиологическим раствором вместо вакцины против Covid-19 8 600 людям.

Источник: Daily Mail

Детали: Полицейское расследование показывает, что медсестра Красного Креста весной подменила физраствором вакцину против коронавируса тысячам пациентов пожилого возраста на севере Германии.

Местные власти во вторник призвала тысячи этих людей сделать еще одну прививку от Covid-19 после того, как обнаружили факт подмены.

Предыстория:

Через подмену вакцины от коронавируса на физраствор против медсестры Красного Креста в немецком городе Вильгельмсхафен полиция начала расследование.

Темы: Германиявакцинация
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