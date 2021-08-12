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У США за добу – понад 140 тисяч нових випадків COVID-19

Четвер, 12 серпня 2021, 06:21
ФОТО: МОЗ

За добу 10 серпня у світі діагностували понад 700 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індії, Ірані.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 143 тисячі, в Індії – понад 43 тисяч нових інфікувань, в Ірані – понад 42 тисяч випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Бразилія і Франція.

 

Україна серед країн світу займає 53 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 14 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Франція, Британія, Росія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Іспанія, Україна у цьому рейтингу – на 6 місці.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 184 475 476 осіб. Наразі нараховується понад 16 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 337 588 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: Робоча група з математичного моделювання проблем, пов'язаних з епідемією коронавірусу в Україні, у своєму прогнозі заявила про зростання кількості нових випадків хвороби на добу протягом наступних двох тижнів.

Українська правда
Теми: коронавірус


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