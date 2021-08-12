В США за сутки – более 140 тысяч новых случаев COVID-19

За сутки 10 августа в мире диагностировали более 700 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индии, Иране.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 143 тысяч, в Индии - более 43 тысяч новых заражений, в Иране - более 42 тысяч случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Бразилия и Франция.

Украина среди стран мира занимает 53 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 14 позицию.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Великобритания, Россия, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Великобритания, Испания, Украина в этом рейтинге - на 6 месте.

За все время пандемии вылечились от недуга 184 475 476 человек. Сейчас насчитывается более 16 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 337 588 смертей от COVID-19.

Напомним: Рабочая группа по математическому моделированию проблем, связанных с эпидемией коронавируса в Украине, в своем прогнозе заявила о росте количества новых случаев болезни в сутки в течение следующих двух недель.