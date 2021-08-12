Понад 7 мільйонів COVID-щеплень зробили в Україні
За добу 11 серпня 162 049 людей вакцинували проти COVID-19, від початку кампанії вакцинації зроблено понад 7 млн щеплень.
Джерело: МОЗ у Facebook
Дослівно: "162 049 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 11 серпня. Одну дозу отримали 103 345 людей, повністю імунізовані – 58 704 людей".
Деталі: Протягом доби працювали 974 мобільні бригади, 2 812 пунктів щеплення та 327 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 427 898 людей, з них отримали одну дозу – 4 427 896 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 580 552 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).
Загалом проведено 7 008 448 щеплень.
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Передісторія:
- У Київській школі економіки заявили, що у переважній частині областей зростає рівень госпіталізацій, що свідчить про можливий спалах COVID-19 вже до кінця серпня.