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Понад 7 мільйонів COVID-щеплень зробили в Україні

Четвер, 12 серпня 2021, 09:20
Фото vaccination.covid19.gov.ua

За добу 11 серпня 162 049 людей вакцинували проти COVID-19, від початку кампанії вакцинації зроблено понад 7 млн щеплень.

Джерело: МОЗ у Facebook

Дослівно: "162 049 людей вакциновано проти COVID-19 за добу 11 серпня. Одну дозу отримали 103 345 людей, повністю імунізовані – 58 704 людей".

 

Деталі: Протягом доби працювали 974 мобільні бригади, 2 812 пунктів щеплення та 327 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 4 427 898 людей, з них отримали одну дозу – 4 427 896 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 2 580 552 людини (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 7 008 448 щеплень.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

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Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірус


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