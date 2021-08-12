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Более 7 миллионов COVID-прививок сделали в Украине

Четверг, 12 августа 2021, 09:20
Фото vaccination.covid19.gov.ua

За сутки 11 августа 162 049 людей вакцинировали против COVID-19, с начала кампании вакцинации сделано более 7 млн прививок.

Источник: МОЗ в Facebook

Дословно: "162 049 человек вакцинированы против COVID-19 за сутки 11 августа. Одну дозу получили 103 345 человек, полностью иммунизированы – 58 704 человека".

 

Детали: В течение суток работали 974 мобильные бригады, 2 812 пунктов и 327 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 4 427 898 человек, из них получили одну дозу – 4 427 896, человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 580 552 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 7 008 448 прививок.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

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Украинская правда
Темы: вакцинациякоронавирус
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