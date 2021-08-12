У Києві зростає кількість хворих на COVID, але одужань все ще більше

За добу 11 серпня у столиці зареєстрували 205 нових випадків коронавірусу – це найбільша кількість хворих за останній тиждень.



Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова: "Плюс 205 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 2 летальних випадки".

Деталі: Серед нових хворих 113 жінок віком від 18 до 93 років, 82 чоловіки віком від 19 до 87 років, 4 дівчинки від 1 до 15 років і 6 хлопчиків від 10 до 17 років.

37 людей госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили у Солом‘янському та Дарницькому (по 40), Святошинському (28) та Подільському (23) районах.

Загалом з початку пандемії у столиці уже 220 765 підтверджених випадки коронавірусу, 5 252 хворих померли. Водночас подолали вірус 213 231 мешканець столиці, з них 433 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Передісторія: