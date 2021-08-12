У Києві зростає кількість хворих на COVID, але одужань все ще більше
За добу 11 серпня у столиці зареєстрували 205 нових випадків коронавірусу – це найбільша кількість хворих за останній тиждень.
Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook
Пряма мова: "Плюс 205 підтверджених випадків захворювання на коронавірус. 2 летальних випадки".
Деталі: Серед нових хворих 113 жінок віком від 18 до 93 років, 82 чоловіки віком від 19 до 87 років, 4 дівчинки від 1 до 15 років і 6 хлопчиків від 10 до 17 років.
37 людей госпіталізували.
Найбільше випадків захворювання виявили у Солом‘янському та Дарницькому (по 40), Святошинському (28) та Подільському (23) районах.
Загалом з початку пандемії у столиці уже 220 765 підтверджених випадки коронавірусу, 5 252 хворих померли. Водночас подолали вірус 213 231 мешканець столиці, з них 433 за минулу добу.
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Передісторія:
- У Київській школі економіки заявили, що у переважній частині областей зростає рівень госпіталізацій, що свідчить про можливий спалах COVID-19 вже до кінця серпня.