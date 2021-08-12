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В Киеве растет количество больных COVID, но выздоровлений все еще больше

Четверг, 12 августа 2021, 10:41
Фото vaccination.covid19.gov.ua

За сутки 11 августа в столице зарегистрировали 205 новых случаев коронавируса – это наибольшее количество больных за последнюю неделю.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь: "Плюс 205 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. 2 летальных случая". 

 

Детали: Среди новых больных 113 женщин в возрасте от 18 до 93 лет, 82 мужчины в возрасте от 19 до 87 лет, 4 девочки от 1 до 15 лет и 6 мальчиков от 10 до 17 лет.

37 человек госпитализировали.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Соломенском и Дарницком (по 40), Святошинском (28) и Подольском (23) районах.

Всего с начала пандемии в столице уже 220 765 подтвержденных случаев коронавируса, 5 252 больных умерли. В то же время преодолели вирус 213 231 житель столицы, из них 433 за минувшие сутки.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Штамм COVID-19 "Дельта": новые симптомы, опасность и эффективность вакцин

Предыстория: 

  • В Киевской школе экономики заявили, что в большей части областей растет уровень госпитализаций, что свидетельствует о возможной вспышке COVID-19 уже до конца августа.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиев
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