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Україна відправила Литві гуманітарну допомогу – партію колючого дроту

Четвер, 12 серпня 2021, 12:34
Фото ДСНС

Україна відправила до Литви понад 38 тонн гуманітарного вантажу, в тому числі колючий дріт для захисту кордону з Білоруссю.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у заяві на сайті ДСНС України.

"Це перший етап допомоги з трьох, яку Україна направляє відповідно до указу президента Володимира Зеленського та розпорядження Кабінету міністрів", – йдеться у повідомленні.

Допомога сприятиме посиленню охорони кордонів Литви від нелегальних мігрантів.

Вантаж супроводжує група співробітників ДСНС, які мають передати його представникам Служби охорони державного кордону Литви.

Нагадаємо, парламент Литви схвалив проєкт закону про встановлення фізичного бар'єру на кордоні з Білоруссю.

Міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте сподівається, що огорожу на кордоні з Білоруссю побудують за рік.

В Литву через кордон з Білоруссю цьогоріч потрапило понад 4,1 тис. мігрантів, переважно з Іраку. Керівництво Литви називає потоки нелегальної міграції гібридною агресією білоруського режиму.

Теми: ЛитваУкраїнагуманітарка


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