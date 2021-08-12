Украина отправила Литве гуманитарную помощь – партию колючей проволоки

Украина отправила в Литву более 38 тонн гуманитарного груза, в том числе колючую проволоку для защиты границы с Беларусью.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте ГСЧС Украины.

"Это первый этап помощи из трех, которую Украина направляет в соответствии с указом президента Владимира Зеленского и распоряжением Кабинета министров", – говорится в сообщении.

Помощь будет способствовать усилению охраны границ Литвы от нелегальных мигрантов.

Груз сопровождает группа сотрудников ГСЧС, которые должны передать его представителям Службы охраны государственной границы Литвы.

Напомним, парламент Литвы принял закон об установлении физического барьера на границе с Беларусью.

Министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте надеется, что ограждение на границе с Беларусью построят за год.

В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4,1 тыс. мигрантов, преимущественно из Ирака. Руководство Литвы называет потоки нелегальной миграции гибридной агрессией белорусского режима.