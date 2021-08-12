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Міноборони показало репетицію параду

Четвер, 12 серпня 2021, 13:15
Міноборони показало репетицію параду
фото: Нацгвардії

Міністерство оборони показало тренування піших парадних розрахунків до 30-ї річниці Незалежності України.

Джерело: Facebook-сторінка Сухопутніх військ ЗСУ

Деталі: На відео присутні коробки різних родів військ та військова техніка.

Міноборони оприлюднило і фото. Тисячі військовослужбовців та співробітників силових структур тренують новий стройовий крок.

 
 
 

Що передувало: 3 серпня на злітній смузі ДП "Антонов" відбулася перша репетиція парадних розрахунків.

Українська правда

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Теми: Міноборониармія
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