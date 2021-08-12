Міноборони показало репетицію параду
Четвер, 12 серпня 2021, 13:15
Міністерство оборони показало тренування піших парадних розрахунків до 30-ї річниці Незалежності України.
Джерело: Facebook-сторінка Сухопутніх військ ЗСУ
Деталі: На відео присутні коробки різних родів військ та військова техніка.
Міноборони оприлюднило і фото. Тисячі військовослужбовців та співробітників силових структур тренують новий стройовий крок.
Що передувало: 3 серпня на злітній смузі ДП "Антонов" відбулася перша репетиція парадних розрахунків.
Українська правда