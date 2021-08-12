Минобороны показало репетицию парада
Четверг, 12 августа 2021, 13:15
Министерство обороны показало тренировку пеших парадных расчетов к 30-й годовщине Независимости Украины.
Источник: Facebook-страница Сухопутных войск ВСУ
Детали: На видео присутствуют коробки различных родов войск и военная техника.
Минобороны обнародовало и фото. Тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур тренируют новый строевой шаг.
Что предшествовало: 3 августа на взлетной полосе ГП "Антонов" состоялась первая репетиция парадных расчетов.
Украинская правда