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Минобороны показало репетицию парада

Четверг, 12 августа 2021, 13:15
фото: Нацгвардии

Министерство обороны показало тренировку пеших парадных расчетов к 30-й годовщине Независимости Украины.

Источник: Facebook-страница Сухопутных войск ВСУ

Детали: На видео присутствуют коробки различных родов войск и военная техника.

Минобороны обнародовало и фото. Тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур тренируют новый строевой шаг.

 
 
 

Что предшествовало: 3 августа на взлетной полосе ГП "Антонов" состоялась первая репетиция парадных расчетов.

Украинская правда
Темы: Минобороныармия
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