Росія побила свій рекорд із смертності від COVID

Російська влада вперше повідомила про рекордний показник добової смертності від коронавірусу – 808 летальних випадків.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на оперативний штаб РФ

Деталі: Від 6 липня показники добової смертності від COVID-19 не опускались нижче 700 випадків за добу. Проте чотири рази повторювалась рекордна на той час кількість померлих за добу – 799.

Окрім того, за цей же час у Росія виявили майже 22 тисячі нових випадків захворювання.

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