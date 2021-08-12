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Росія побила свій рекорд із смертності від COVID

Четвер, 12 серпня 2021, 13:53
Росія побила свій рекорд із смертності від COVID

Російська влада вперше повідомила про рекордний показник добової смертності від коронавірусу – 808 летальних випадків.

Джерело: Радіо Свобода з посиланням на оперативний штаб РФ

Деталі: Від 6 липня показники добової смертності від COVID-19 не опускались нижче 700 випадків за добу. Проте чотири рази повторювалась рекордна на той час кількість померлих за добу – 799. 

Окрім того, за цей же час у Росія виявили майже 22 тисячі нових випадків захворювання. 

Нагадаємо:

  • Журналісти дізналися, що в реєстрі Міністерства охорони здоров'я Росії, який створили для відстеження числа заражених COVID, понад 29 млн записів. Ця цифра в п'ять разів перевищує офіційну статистику російської влади.

Теми: коронавірусРосія
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