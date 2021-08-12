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Россия побила свой рекорд смертности от COVID

Четверг, 12 августа 2021, 13:53

Российские власти впервые сообщили о рекордном показателе суточной смертности от коронавируса – 808 летальных случаев.

Источник: Радио Свобода со ссылкой на оперативный штаб РФ

Детали: С 6 июля показатели суточной смертности от COVID-19 не опускались ниже 700 случаев в сутки. Однако четыре раза повторялась рекордное по тем временам количество умерших за сутки – 799.

Кроме того, за это же время в Россия обнаружили почти 22 тысяч новых случаев заболевания.

Напомним:

  • Журналисты узнали, что в реестре Министерства здравоохранения России, создали для отслеживания числа зараженных COVID, более 29 млн записей. Эта цифра в пять раз превышает официальную статистику российской власти.

Темы: коронавирусРосcия
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