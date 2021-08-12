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У Прип'яті відновлять кафе, автостанцію і багатоповерхівку

Четвер, 12 серпня 2021, 14:12
У Прип'яті відновлять кафе, автостанцію і багатоповерхівку
Фото pikabu.ru

Міністерство захисту навколишнього середовища і природних ресурсів планує відновити три туристичні об'єкти у Чорнобильській зоні відчуження.

Джерело: LIGA.net з посиланням на заяву операційної директорки проєктного офісу Ілону Шнейдер під час презентації проєкту реновації  

Деталі: Зокрема, відновлять кафе "Прип'ять", автовокзал і 16-поверхову будівлю у Прип'яті. Цього року розроблять проєкт, а наступного розпочнуть будівельні та ремонтні роботи.

Повідомляється, що у кафе "Прип'ять" відновлять вітражі, у 16-поверхівці зроблять музей у квартирі пожежника лейтенанта Володимира Правика, чия бригада першою прибула на ЧАЕС після аварії. На даху будинку планують обладнати оглядовий майданчик.

Також цього року повинні підготувати проєкт реновації КПП "Дитятки", через який туристи в'їжджають до Зони відчуження, самі ж будівельні роботи заплановані на 2022 рік.

За даними видання, цього року на реновацію об'єктів у Зоні відчуження виділили 30 млн грн. Роботи на трьох об'єктах повинні завершити в 2022 році.

Крім того, у 2022 році планують розпочати відновлення радіолокаційної станції "Дуга", басейну Лазурний, готелю "Полісся".

Також можуть почати роботи на кінотеатрі "Прометей", палаці культури "Енергетик" і на річковому вокзалі міста. 

Повідомляється, що деякі проєкти в Прип'яті планують реалізовувати коштом інвесторів.

"Українська правда" в Threads

Теми: Чорнобиль
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