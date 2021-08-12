В Припяти восстановят кафе, автостанцию и многоэтажку

Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов планирует восстановить три туристических объекта в Чернобыльской зоне отчуждения.

Источник: LIGA.net со ссылкой на заявление операционного директора проектного офиса Илону Шнейдер во время презентации проекта реновации

Детали: В частности, восстановят кафе "Припять", автовокзал и 16-этажное здание в Припяти. В этом году разработают проект, а в следующем начнут строительные и ремонтные работы.

Сообщается, что в кафе "Припять" восстановят витражи, в 16-этажке сделают музей в квартире пожарного лейтенанта Владимира Правика, чья бригада первой прибыла на ЧАЭС после аварии. На крыше дома планируют оборудовать смотровую площадку.

Также в этом году должны подготовить проект реновации КПП "Дитятки", через который туристы въезжают в Зону отчуждения, сами строительные работы запланированы на 2022 год.

По данным издания, в этом году на реновацию объектов в зоне отчуждения выделили 30 млн грн. Работы на трех объектах должны завершить в 2022 году.

Кроме того, в 2022 году планируют начать восстановление радиолокационной станции "Дуга", бассейна Лазурный, гостиницы "Полесье".

Также могут начать работы на кинотеатре "Прометей", дворце культуры "Энергетик" и на речном вокзале.

Сообщается, что некоторые проекты в Припяти планируют реализовывать за счет инвесторов.