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МЗС Литви зазнало кібератаки, хакери ймовірно викрали листування з партнерами - ЗМІ

Четвер, 12 серпня 2021, 14:51
Фото: urm.lt

Міністерство закордонних справ Литви у середу 11 серпня повідомило про спробу кібератаки на свої системи. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

"Повідомляємо, що МЗС Литви зафіксувало спробу здійснити кібератаку. Відповідні органи були поінформовані про це, почалося розслідування", - зазначила пресслужба міністерства. Інших деталей у повідомленні не наводять.  

Водночас, неофіційно журналісти отримали інформацію, що зловмисники могли отримати доступ до понад 1,5 млн листів з переписки з посольствами інших країн і НАТО, у тому числі щодо "Північного потоку-2", відносин з Білоруссю та Китаєм. Деякі документи в них нібито були з грифом секретності. 

Радниця президента Аста Скайсгіріте в четвер сказала, що володіє інформацією про ймовірне викрадення листування, та що насторожує те, що це сталося майже одночасно з заворушеннями під Сеймом і бунтом у таборі мігранітв. 

В МЗС сказали, що не можуть коментувати її слова і наразі обмежуються тим, що вже повідомили у пресрелізі.

Теми: Литва


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