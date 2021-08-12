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МИД Литвы подвергся кибератаке: хакеры могли похитить переписку с партнерами - СМИ

Четверг, 12 августа 2021, 14:51
МИД Литвы подвергся кибератаке: хакеры могли похитить переписку с партнерами - СМИ
Фото: urm.lt

Министерство иностранных дел Литвы в среду 11 августа сообщило о попытке кибератаки на свои системы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Сообщаем, что МИД Литвы зафиксировало попытку осуществить кибератаки. Соответствующие органы были проинформированы об этом, началось расследование", - отметила пресс служба министерства. Других деталей в сообщении не приводится.

В то же время, неофициально журналисты получили информацию, что злоумышленники могли получить доступ к более 1,5 млн писем из переписки с посольствами других стран и НАТО, в том числе по "Северному потоку-2", отношений с Беларусью и Китаем. Некоторые документы якобы были с грифом секретности.

Советник президента Аста Скайсгирите в четверг сказала, что владеет информацией о возможном похищении переписки, и настораживает то, что это произошло почти одновременно с волнениями в Сейме и бунтом в лагере мигрантов.

В МИД сказали, что не могут комментировать ее слова и пока ограничиваются тем, что уже сообщили в пресс-релизе.

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Темы: Литва
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