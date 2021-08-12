Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

МИД Литвы подвергся кибератаке: хакеры могли похитить переписку с партнерами - СМИ

Четверг, 12 августа 2021, 14:51
Фото: urm.lt

Министерство иностранных дел Литвы в среду 11 августа сообщило о попытке кибератаки на свои системы.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

"Сообщаем, что МИД Литвы зафиксировало попытку осуществить кибератаки. Соответствующие органы были проинформированы об этом, началось расследование", - отметила пресс служба министерства. Других деталей в сообщении не приводится.

В то же время, неофициально журналисты получили информацию, что злоумышленники могли получить доступ к более 1,5 млн писем из переписки с посольствами других стран и НАТО, в том числе по "Северному потоку-2", отношений с Беларусью и Китаем. Некоторые документы якобы были с грифом секретности.

Советник президента Аста Скайсгирите в четверг сказала, что владеет информацией о возможном похищении переписки, и настораживает то, что это произошло почти одновременно с волнениями в Сейме и бунтом в лагере мигрантов.

В МИД сказали, что не могут комментировать ее слова и пока ограничиваются тем, что уже сообщили в пресс-релизе.

Темы: Литва
powered by lun.ua
Главное сегодня

Новости 12 августа: российская сеть супермаркетов, наводнения в Турции

фото, видеоВ Крыму затопило трассу, которая ведет к "крымского моста"

фотоПоставляли минудобрения из России: компанию уличили в неуплате миллиардных налогов

фотоВ Германии в квартире предполагаемого шпиона РФ нашли российские флаги и нашивку "Беркута"

фотоДанилов готовит заседание СНБО по вопросам облесения Украины

"Совковость" в прошлом: министр обороны о параде ко Дню Независимости

Все новости...
Литва
Украина отправила Литве гуманитарную помощь – партию колючей проволоки
В Литве надеются построить забор на границе с Беларусью за год
В Литве заявили, что поток дезинформации в июле вырос почти на 20%
Последние новости
21:49
фото, видеоУкраинскую сборную провели на Паралимпийские игры в Токио
21:30
Зеленский в США может встретиться с Илоном Маском и главой Apple Куком - СМИ
21:12
Новости 12 августа: российская сеть супермаркетов, наводнения в Турции
20:44
фотоВ Киеве застройщик возводит дополнительные этажи к заселенному ЖК
20:28
фото, видеоВ Крыму затопило трассу, которая ведет к "крымского моста"
20:02
Кибератака на МИД Литвы: президент допускает, что хакеры получили доступ к секретным документам
19:43
Курс гривни к доллару немного укрепился
19:25
Оккупанты ранили еще одного украинского воина
18:59
За места в парламенте Германии будут бороться 47 партий
18:41
АМКУ оштрафовал "Прозорро.Продажи" на 54 тысячи: компания обжалует штраф в суде
Все новости...