Троє хворих на штам "Дельта" померли на Вінниччині

Троє хворих на штам коронавірусу "Дельта" померли у Вінницькій області – всі були похилого віку.

Джерело: голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у Facebook

Деталі: Зокрема, "Дельта" забрала життя чоловіка і жінки з Гайсинського району – обом було по 83 роки. Також помер 73-річний чоловік з Вінницького району.

Борзов також повідомив, що наразі небезпечний штам виявили у 13-річного підлітка.

Голова розповів, що із 150 випадків коронавірусу, про які раніше повідомив головний санлікар Ігор Кузін, 25 були виявлені на Вінниччині.

Він припустив, що "Дельту" міг з Росії завезти чоловік, якого три тижні тому госпіталізували до лікарні.

Що передувало: У Житомирській області виявили перші 20 випадків коронавірусу штаму "Дельта", одна хвора померла.

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