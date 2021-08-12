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Троє хворих на штам "Дельта" померли на Вінниччині

Четвер, 12 серпня 2021, 14:53
Фото: ЦГЗ

Троє хворих на штам коронавірусу "Дельта" померли у Вінницькій області – всі були похилого віку. 

Джерело: голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у Facebook 

Деталі: Зокрема, "Дельта" забрала життя чоловіка і жінки з Гайсинського району – обом було по 83 роки. Також помер 73-річний чоловік з Вінницького району. 

Борзов також повідомив, що наразі небезпечний штам виявили у 13-річного підлітка. 

Голова розповів, що із 150 випадків коронавірусу, про які раніше повідомив головний санлікар Ігор Кузін, 25 були виявлені на Вінниччині. 

Він припустив, що "Дельту" міг з Росії завезти чоловік, якого три тижні тому госпіталізували до лікарні. 

Що передувало: У Житомирській області виявили перші 20 випадків коронавірусу штаму "Дельта", одна хвора померла. 

Знати більше: Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо:

  • На Львівщині підтвердили 7 випадків захворювання на коронавірус штаму "Дельта". 
  • Напередодні у Чернігові виявили перші два випадки інфікування вказаним штамом. 
  • Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що серед невакцинованих спостерігається висока смертність при інфікуванні штамом коронавірусу "Дельта".
  • Ще 5 серпня Кузін повідомив, що в Україні вже більше 150 випадків інфікування штамом "Дельта". 

Українська правда
Теми: коронавірусВінницька область


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