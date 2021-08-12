Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Троє хворих на штам "Дельта" померли на Вінниччині

Четвер, 12 серпня 2021, 14:53
Троє хворих на штам Дельта померли на Вінниччині
Фото: ЦГЗ

Троє хворих на штам коронавірусу "Дельта" померли у Вінницькій області – всі були похилого віку. 

Джерело: голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у Facebook 

Деталі: Зокрема, "Дельта" забрала життя чоловіка і жінки з Гайсинського району – обом було по 83 роки. Також помер 73-річний чоловік з Вінницького району. 

Борзов також повідомив, що наразі небезпечний штам виявили у 13-річного підлітка. 

Голова розповів, що із 150 випадків коронавірусу, про які раніше повідомив головний санлікар Ігор Кузін, 25 були виявлені на Вінниччині. 

Він припустив, що "Дельту" міг з Росії завезти чоловік, якого три тижні тому госпіталізували до лікарні. 

Що передувало: У Житомирській області виявили перші 20 випадків коронавірусу штаму "Дельта", одна хвора померла. 

Знати більше: Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Нагадаємо:

  • На Львівщині підтвердили 7 випадків захворювання на коронавірус штаму "Дельта". 
  • Напередодні у Чернігові виявили перші два випадки інфікування вказаним штамом. 
  • Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що серед невакцинованих спостерігається висока смертність при інфікуванні штамом коронавірусу "Дельта".
  • Ще 5 серпня Кузін повідомив, що в Україні вже більше 150 випадків інфікування штамом "Дельта". 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусВінницька область
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
09:33
Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни
09:21
Помер чиновник, який підірвався на російській міні у Бєлгородській області
09:05
Пристайко застеріг від "креативу" з призначенням посла у Британії
08:50
Уночі росіяни атакували Херсон: є поранені цивільні
08:38
У Литві натякнули Орбану на потребу вийти з ЄС
08:21
Збройні сили знищили ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
Усі новини...
Реклама: