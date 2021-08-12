Троє хворих на штам "Дельта" померли на Вінниччині
Троє хворих на штам коронавірусу "Дельта" померли у Вінницькій області – всі були похилого віку.
Джерело: голова Вінницької ОДА Сергій Борзов у Facebook
Деталі: Зокрема, "Дельта" забрала життя чоловіка і жінки з Гайсинського району – обом було по 83 роки. Також помер 73-річний чоловік з Вінницького району.
Борзов також повідомив, що наразі небезпечний штам виявили у 13-річного підлітка.
Голова розповів, що із 150 випадків коронавірусу, про які раніше повідомив головний санлікар Ігор Кузін, 25 були виявлені на Вінниччині.
Він припустив, що "Дельту" міг з Росії завезти чоловік, якого три тижні тому госпіталізували до лікарні.
Що передувало: У Житомирській області виявили перші 20 випадків коронавірусу штаму "Дельта", одна хвора померла.
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Нагадаємо:
- На Львівщині підтвердили 7 випадків захворювання на коронавірус штаму "Дельта".
- Напередодні у Чернігові виявили перші два випадки інфікування вказаним штамом.
- Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів, що серед невакцинованих спостерігається висока смертність при інфікуванні штамом коронавірусу "Дельта".
- Ще 5 серпня Кузін повідомив, що в Україні вже більше 150 випадків інфікування штамом "Дельта".