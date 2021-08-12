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Киянам без спецперепусток на час локдауну заблокують проїзні – КМДА

Четвер, 12 серпня 2021, 17:51
Фото: КМДА

У випадку можливого локдауну у столиці громадським транспортом зможуть скористатись кияни лише із спеціальними перепустками, транспортні картки (проїзні) без дозволів діяти не будуть. 

Джерело: заступник голови КМДА Олексій Кулеба у Facebook

Деталі: Як раніше повідомлялось, спеціальні картки кияни отримають у випадку, коли керівник їхнього підприємства подасть їх у списках до КМДА на отримання такої перепустки. Наразі вже запрацювала електронна реєстрація для доступу до громадського транспорту в разі локдауну. 

Під час суворого карантину кияни зможуть, як і раніше, скористатись картками старого та нового зразків: Kyiv Smart Card, Київ Цифровий або Карткою Киянина.

Але активними на час локдауну будуть лише ті, власникам яких надано дозвіл.

Тобто проїзні киян, які не отримали дозвіл, будуть заблоковані. 

Пряма мова: "При оформленні заявки на отримання дозволів керівник подає списки працівників із вказанням номерів їхніх транспортних карток. У разі позитивного рішення керівник отримає відповідний лист, а транспортна картка працівника під час локдауну автоматично активується.

Ви зможете скористатись громадським транспортом, як зазвичай, сплативши за проїзд карткою. Усі інші транспортні картки (без дозволів) у період суворих обмежень діяти не будуть".

Що передувало: Столична влада розробила електронну систему для отримання спецперепусток у громадський транспорт на випадок посиленого карантину, з 10 серпня вона запрацювала у тестовому режимі.

Українська правда
Теми: Київтранспорт


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