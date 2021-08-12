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Киевлянам без спецпропусков на время локдауна заблокируют проездные – КГГА

Четверг, 12 августа 2021, 17:51
Фото: КГГА

В случае возможного локдауна в столице общественным транспортом смогут воспользоваться киевляне только со специальными пропусками, транспортные карты (проездные) без разрешений действовать не будут.

Источник: заместитель председателя КГГА Алексей Кулеба в Facebook

Детали: Как ранее сообщалось, специальные карточки киевляне получат в случае, когда руководитель предприятия подаст их в списках в КГГА на получение такого пропуска. Сейчас уже заработала электронная регистрация для доступа к общественному транспорту в случае локдауна. 

Во время строгого карантина киевляне смогут, как и раньше, воспользоваться карточками старого и нового образцов: Kyiv Smart Card, Киев Цифровой или Карточку Киевлянина.

Но активными на время локдауну будут только те, владельцам которых предоставлено разрешение.

То есть проездные киевлян, которые не получили разрешение, будут заблокированы.

Прямая речь: "При оформлении заявки на получение разрешений руководитель подает списки работников с указанием номеров их транспортных карт. В случае положительного решения руководитель получит соответствующее письмо, а транспортная карточка работника во время локдауна автоматически активируется.

Вы сможете воспользоваться общественным транспортом, как обычно, оплатив проезд карточкой. Все остальные транспортные карты (без разрешений) в период суровых ограничений действовать не будут".

Что предшествовало: Столичная власть разработала электронную систему для получения спецпропусков в общественный транспорт на случай усиленного карантина, с 10 августа она заработала в тестовом режиме.

Украинская правда
Темы: Киевтранспорт
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