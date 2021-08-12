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У Криму затопило трасу, яка веде до "кримського мосту"

Четвер, 12 серпня 2021, 20:28
Траса "таврида" у Криму

12 серпня трасою "Таврида" в окупованому Росією Криму ускладнений рух через підтоплення, організовано об'їзд.

Джерело: "Крим.Реалії", соцмережі

Деталі: Окупанти пояснили підтоплення "рясними опадами".

Об'їзд організували за напрямком село Леніне – село Іллічова.

Окупанти оголосили штормове попередження на два дні – 13 і 14 серпня через прогноз про погіршення погодних умов на сході півострова.

Довідково: Так звана федеральна траса "Таврида" йде від "кримського мосту" на сході півострова через центральний Крим в Севастополь. Її побудували росіяни після окупації.

Нагадаємо: Після сильної зливи в Сімферопольському районі окупованого Росією Криму підтопило кілька будинків, залило дорогу.

Теми: КримокупаціяРосіяпогодадороги


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