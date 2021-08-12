У Криму затопило трасу, яка веде до "кримського мосту"
12 серпня трасою "Таврида" в окупованому Росією Криму ускладнений рух через підтоплення, організовано об'їзд.
Джерело: "Крим.Реалії", соцмережі
Деталі: Окупанти пояснили підтоплення "рясними опадами".
Об'їзд організували за напрямком село Леніне – село Іллічова.
Окупанти оголосили штормове попередження на два дні – 13 і 14 серпня через прогноз про погіршення погодних умов на сході півострова.
Довідково: Так звана федеральна траса "Таврида" йде від "кримського мосту" на сході півострова через центральний Крим в Севастополь. Її побудували росіяни після окупації.
Трасса (с) Таврида— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) August 12, 2021
нау
Сделано Ротенбергом с любовью к деньгам дорогих россиян. pic.twitter.com/EgWCeKAd8u
Трасса Таврида🙅♀️ pic.twitter.com/tfGQUEoRKo— Nata-Lia (@hnv_NaTa) August 12, 2021
Нагадаємо: Після сильної зливи в Сімферопольському районі окупованого Росією Криму підтопило кілька будинків, залило дорогу.