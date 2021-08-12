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В Крыму затопило трассу, которая ведет к "крымскому мосту"

Четверг, 12 августа 2021, 20:28
В Крыму затопило трассу, которая ведет к крымскому мосту
трасса "таврида" в крыму

12 августа на трассе "Таврида" в оккупированном Россией Крыму затруднено движение из-за подтопления, организован объезд.

Источник: "Крым.Реалии", соцсети

Детали: Оккупанты объяснили подтопления "обильными осадками".

Объезд организовали по направлению села Ленино - село Ильичева.

Оккупанты объявили штормовое предупреждение на два дня - 13 и 14 августа из-за прогноза об ухудшении погодных условий на востоке полуострова.

Справка: Так называемая федеральная трасса "Таврида" идет от "крымского моста" на востоке полуострова через центральный Крым в Севастополь. Ее построили россияне после оккупации.

Напомним: После сильного ливня в Симферопольском районе оккупированного Россией Крыма подтопило несколько домов, залило дорогу. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: КрымоккупацияРосcияпогодадороги
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