В Крыму затопило трассу, которая ведет к "крымскому мосту"
12 августа на трассе "Таврида" в оккупированном Россией Крыму затруднено движение из-за подтопления, организован объезд.
Источник: "Крым.Реалии", соцсети
Детали: Оккупанты объяснили подтопления "обильными осадками".
Объезд организовали по направлению села Ленино - село Ильичева.
Оккупанты объявили штормовое предупреждение на два дня - 13 и 14 августа из-за прогноза об ухудшении погодных условий на востоке полуострова.
Справка: Так называемая федеральная трасса "Таврида" идет от "крымского моста" на востоке полуострова через центральный Крым в Севастополь. Ее построили россияне после оккупации.
Трасса (с) Таврида— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) August 12, 2021
нау
Сделано Ротенбергом с любовью к деньгам дорогих россиян. pic.twitter.com/EgWCeKAd8u
Трасса Таврида🙅♀️ pic.twitter.com/tfGQUEoRKo— Nata-Lia (@hnv_NaTa) August 12, 2021
Напомним: После сильного ливня в Симферопольском районе оккупированного Россией Крыма подтопило несколько домов, залило дорогу.