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Українську збірну провели на Паралімпійські ігри в Токіо

Четвер, 12 серпня 2021, 21:49
Українську збірну провели на Паралімпійські ігри в Токіо
фото: офіс президента

У столичному КВЦ "Парковий" відбулася урочиста церемонія проводів національної паралімпійської збірної команди України до Токіо, в якій взяв участь президент Володимир Зеленський з дружиною.

Джерело: Офіс президента, "Укрінформ"

Деталі: Участь у церемонії взяли Зеленський, перша леді, спортсмени – члени паралімпійської збірної, тренери та спортивна громадськість.

Пряма мова Зеленського: "Насамперед, думаю, потрібно вибачитися перед вами від нашої держави, від інституту Президента за те, що жодного разу за всі ці роки під час проводів наших паралімпійців як на літні, так і на зимові ігри жоден глава держави не був особисто присутнім.

Я вважаю, що це соромно, але ми все виправимо. Для мене й для моєї дружини бути тут – це честь. Ви – наша гордість і слава, нашого спорту, нашої країни України, нашої волі й духу. І кожен з вас є прикладом незламності та необмежених можливостей".

 

Більше деталей: Президент повідомив, що за всі роки на літніх та зимових іграх паралімпійська збірна України здобула 374 медалі, і висловив переконання, що після Паралімпіади в Токіо їх буде понад 400.

Президент наголосив, що українська влада – уряд, місцеве керівництво та профільні відомства – має якнайшвидше розв'язати питання професійної літньої бази для українських паралімпійців, яка "ніколи не повинна мати жодних проблем з фінансуванням".

 

Під час церемонії проводів чемпіон Олімпійських ігор у Токіо Жан Беленюк передав Державний прапор України прапороносцям національної паралімпійської збірної – багаторазовим чемпіонам з плавання Єлизаветі Мерешко та Віктору Смирнову.

Довідково: XVI літні Паралімпійські ігри триватимуть у Токіо 24 серпня – 6 вересня. Відкриються ігри 24 серпня, у день 30-річчя незалежності України.

У Паралімпіаді братимуть участь 143 українських атлети, які змагатимуться в 15 видах спорту. У Токіо буде розіграно 540 комплектів нагород серед представників 168 країн. Девіз національної паралімпійської збірної команди України "Ваша підтримка – наша перемога!".

Нагадаємо: Днями у Токіо завершилися змагання Ігор ХХХІІ Олімпіади, які тривали на спортивних аренах з 23 липня по 8 серпня. Українські спортсмени на них здобули 19 медалей.

Українська правда прогнозувала, що нашим спортсменам вдасться завоювати 20 медалей.

"Українська правда" в Threads

Теми: ОлімпіадаспортЗеленський
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