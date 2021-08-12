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Украинскую сборную провели на Паралимпийские игры в Токио

Четверг, 12 августа 2021, 21:49
Украинскую сборную провели на Паралимпийские игры в Токио

В столичном КВЦ "Парковый" состоялась торжественная церемония проводов национальной паралимпийской сборной команды Украины в Токио, в которой принял участие президент Владимир Зеленский с женой.

Источник: Офис президента, "Укринформ"

Детали: Участие в церемонии приняли Зеленский, первая леди, спортсмены - члены паралимпийской сборной, тренеры и спортивная общественность.

Прямая речь Зеленского: "Прежде всего, думаю, нужно извиниться перед вами от нашего государства, от института Президента за то, что ни разу за все эти годы во время проводов наших паралимпийцев как на летние, так и на зимние ни один глава государства не был лично присутствующим.

Я считаю, что это стыдно, но мы все исправим. Для меня и для моей жены быть здесь - это честь. Вы - наша гордость и слава нашего спорта, нашей страны Украины, нашей воли и духа. И каждый из вас является примером несокрушимости и неограниченных возможностей".

 

Больше деталей: Президент сообщил, что за все годы на летних и зимних играх паралимпийская сборная Украины получила 374 медали, и выразил уверенность, что после Паралимпиады в Токио их будет более 400.

Президент подчеркнул, что украинская власть - правительство, местное руководство и профильные ведомства - должна как можно быстрее решить вопрос профессиональной летней базы для украинских паралимпийцев, которая "никогда не должна иметь никаких проблем с финансированием".

 

Во время церемонии проводов чемпион Олимпийских игр в Токио Жан Беленюк передал Государственный флаг Украины знаменосцам национальной паралимпийской сборной - многократным чемпионам по плаванию Елизавете Мерешко и Виктору Смирнову.

Справка: XVI летние Паралимпийские игры пройдут в Токио 24 августа - 6 сентября. Откроются игры 24 августа, в день 30-летия независимости Украины.

В Паралимпиаде примут участие 143 украинских атлеты, которые будут соревноваться в 15 видах спорта. В Токио будет разыграно 540 комплектов наград среди представителей 168 стран. Девиз национальной паралимпийской сборной команды Украины "Ваша поддержка - наша победа!".

Напомним: Днями в Токио завершились соревнования Игр ХХХІІ Олимпиады, которые продолжались на спортивных аренах с 23 июля по 8 августа. Украинские спортсмены на них получили 19 медалей.

Украинская правда прогнозировала, что нашим спортсменам удастся завоевать 20 олимпийских медалей в Токио.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОлимпиадаспортЗеленский
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